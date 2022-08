Bomba mu podmetnuta pod sedište?! Detalji pogibije Ivana Suška, seo je u automobil i samo je grunulo! Kamere sve usnimile (video)

Ukrajinski državljanin koji je radio za proruskoj administraciji u Zaporoškoj oblasti danas je poginuo u eksploziji automobila, nekoliko dana nakon što je ćerka istaknutog ruskog filozofa Aleksandra Dugina poginula na sličan način tokom vikenda.

Ivan Suško, 40-godišnji otac jednog deteta, poginuo je jutros kada je bomba eksplodirala ispod njegovog sedišta, pokazuju navodni potresni snimci sa nadzornih kamera. A video emerges of the car with the traitor 'Gauleiter' Ivan Sushko, in the Zaporizhzhia region, blowing up. The explosive device was planted under the car seat. All traitors are vulnerable right now. All will be #Ukraine pic.twitter.com/CrLwjsmEI2 — Neil Hawker 🇺🇦 (@NeilHawker2) August 24, 2022 Slike