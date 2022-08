Požar kod otropedske bolnice Rudo na Senjaku: Veliki broj vatrogasaca i policajaca na terenu, evakuacija pacijenata (video)

BEOGRAD - U neposrednoj blizini ortopedske bolnice "Rudo" u Bulevaru vojvode Putnika, na Senjaku, oko 23 sata došlo je do manjeg požara na strujnom ormaru zbog čega je na teren izašao veliki broj vatrogasaca i policije. Navodno, iz ormara je izašla velika količina dima i trenutno se radi na razdimljavanju. View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs) Deo pacijenata je evakuisan i na svu sreću niko nije povređen, prenosi 192.rs. (Kurri.rs) Kurir