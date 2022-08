Produžen pritvor Futožaninu koji je nožem ubio ženu

Miletu M. (53) iz Futoga, koji je osumnjičen da je u noći između 22. i 23. jula nožem ubio svoju suprugu Ivanu R. (50) a potom sebi sečivom naneo povredu po vratu, produžen je pritvor do 23. septembra. On je nakon izvršenog krivičnog dela prevezen u Urgentni centar Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine, a nakon što je 26. jula otpušten, odmah mu je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati i na teret mu se stavlja teško ubistvo i nasilje u porodici.

Prema nezvaničnim saznanjima, osumnjičeni, po izlasku iz bolnice, nije hteo da priča ništa o nemilom događaju. On je u zakonskom roku priveden tužiocu na saslušanje, a zatim mu je sudija za prethodni postupak Višeg suda u Novom Sadu odredio pritvor do 30 dana, prenosi Dnevnik. Pritvor mu je određen zbog osobitih okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni ometati postupak uticanjem na svedoke i da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo. Pored toga, za