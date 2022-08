Grenel ponudio Bajdenu da se uključi u pregovore Beograda i Prištine: Ako EU ne uspe, Bela kuća mora da nađe rešenje

Bivši specijalni izaslanik SAD za dijalog Beograda i Prištine Ričard Grenel ponudio je svoju pomoć američkom predsedniku Džozefu Bajdenu u iznalaženju prihvatljivog rešenja za dve strane, prenosi "Pavlović tudej".

Grenel je naveo da, ukoliko EU ne može da ponudi rešenje, SAD moraju preuzmu aktivniju ulogu i uključe se i dodao da će, ako ni Bela kuća ne zna način kojim bi se došlo do prihvatljivog rešenja za obe strane, on rado priskočiti u pomoć. "Ako Evropljani ne mogu da postignu sporazum za rešavanje trenutnih tenzija na Balkanu, onda će Bela kuća morati da siđe sa margine i da pronađe obostrano prihvaćeno rešenje. Ako Džo Bajden ne zna kako to da uradi, rado ću uskočiti