Proglašeni dobitnici nagrada na filmskim susretima U NIŠU: "Zlatnom dečku" gran pri "Naisa"

Denis Murić proglašen je večeras dobitnikom nagrade Gran pri "Naisa" na završnoj večeri 57. Festivala glumačkih ostvarenja igranog fillma "Filmski susreti" u Nišu. Odlukom stručnog žirija koji su činili Brankica Zorić Vasović, Petar Božović i Dušan Premović najviše priznanje niškog glumačkog festivala pripalo mu je za ulogu u filmu "Zlatni dečko".

