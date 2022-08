Bilčik: Razočaran sam činjenicom da bi Evroprajd mogao da bude otkazan

Izvestilac za Srbiju u Evropskom parlamentu (EP) Vladimir Bilčik izjavio je da je razočaran činjenicom da bi Evroprajd mogao biti otkazan.

On je na svom Tviter nalogu napisao da otkazivanje Evroprajda koji bi trebalo da bude održan sredinom septembra šalje zabiinjavajući signal u pogledu dosadašnjeg rada u zaštiti osnovnih prava. I'm disappointed to hear the news that the organisation of @EuroPride 2022 in Belgrade, scheduled to take place in mid-September, may be under threat. It sends a worrying signal with respect to Serbia's track record on protection of fundamental rights, basic freedoms &