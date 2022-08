VIDEO Drugi težak udes na putu ka Nišu: Auto se zakucao u bankinu, 4 povređenih

Još jedna nesreća dogodila se na putu ka Nišu, a ovoga puta mesto udesa je bliže prestonici.

Kako prenosi Telegraf, na auto-putu ka Nišu, preciznije, od petlje kod Umčara do petlje „Vodanj", automobil je udario u bankinu. Prema prvim informacijama, četiri osobe su povređene u ovoj saobraćajnoj nezgodi, od čega su dve teže. Hitna i policija su na mestu udesa. Ranije danas, na putu ka Nišiu dogodila se još jedna saobraćajna neseća u kojoj je povređeno osmoro stranih državljana. Do nesreće je došlo kada je vozilo