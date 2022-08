Milojević se zahvalio Dekiju, ko će biti pomoćnici?

Miloš Milojević se danas kratko predstavio navijačima Crvene zvezde i poželeo je svima dobru saradnju. "Da se zahvalim rukovodstvu, svima koji su verovali u mene.

Dejan (Stanković) je učinio tri jako bitne stvari za mene", počeo je Miloš Milojević. "Prva kada me je doveo ovde i promovisao srpskoj javnosti. Druga kada je ljudski razumeo da ću da budem glavni trener. Treća kada mi je dao blagoslov da me pozovu sada. Ostavio mi je dobar posao, dobru grupu momaka. Želim mu sve najbolje", rekao je on. Zna da neće biti lako, posebno u Ligi Evrope. "Za mene je poziv čast, znam odgovornost, a trenutak ne mogu da biram. Neki kažu