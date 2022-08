Jeremić o dogovoru Beograda i Prištine: Jedina novost je što će Srbija početi da priznaje dokumenta takozvanog “Kosova”

Nakon što je šef evrodiplomatije Žozep Borelj objavio da je Srbija pristala da ukine dokumente za ulazak/izlaz za one koji imaju kosovska lična dokumenta, a Kosovo se složilo da ih ne uvodi za one koji imaju srpske lične karte, predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić kazao je da je jedina promena u odnosu na ranije to što će „Srbija početi da priznaje dokumenta tzv. Kosova“. „Jedina promena u odnosu na pređašnje stanje je to što će Srbija početi da priznaje