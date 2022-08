Haos na ulicama Tripolija: Najmanje 23 osobe poginule tokom uličnih borbi u prestonici, stanovnici u strahu (foto, video)

Suparničke frakcije sukobile su se u subotu širom glavnog grada Libije, Tripolija.

Severnoafrička zemlja doživela je najgore borbe u više od dve godine kada je višemesečni sukob između dve frakcije izbio u smrtonosni ulični rat. Izvor iz ministarstva zdravlja rekao je da su u borbama u subotu poginule 23 osobe, uključujući 17 civila, prenosi Rojters. There are clashes and explosions in Tripoli, the Libyan capital. #Libya pic.twitter.com/GwuM62gfbU — 301 Military (@301military) August 27, 2022 Ministarstvo je ranije saopštilo da je 87 osoba