Još jedna teška saobraćajka: Sudar automobila kod Vrbasa, strahuje se da ima stradalih (foto)

Danas oko 13 sati na putu Zmajevo - Bačko Dobro Polje u opštini Vrbas dogodila se teška saobraćajna nesreća.

Automobil marke "pežo" potpuno je smrskan, dok je drugo vozilo završilo u kanalu. Strahuje se da ima stradalih. Saobraćaj je na ovom delu puta otežan, vozila prolaze kroz njivu. Očekuje se da će put biti zatvoren zbog uviđaja. (Kurir.rs/Telegraf)