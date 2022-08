Ranko opet kuka: "Dva puta sam tražio od MUP-a da zabrani Božovićev ulazak u Crnu Goru"

MINISTAR spoljnih poslova Crne Gore Ranko Krivokapić izjavio je danas da je ministarstvo na čijem je čelu ponovo tražilo da se ambasador Srbije Vladimir Božović, koga su crnogorske vlasti proglasile personom non grata, ''udalji, a zatim da mu se promptno zabrani ulazak u Crnu Goru''.

Ranko Krivokapić, Foto Arhiva Novosti - Ministarstvo vanjskih poslova je već dva puta tražilo od Ministarstva unutrašnjih poslova da donese odluku o zabrani ulaska persone non grata Vladimira Božovića, koji se opet po Crnoj Gori predstavlja kao ambasador i to na javnim događajima - napisao je Krivokapić na Tviteru.