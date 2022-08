Saracin: Proširenje EU na Zapadni Balkan je pravi put kojim taj region treba da ide

Specijalni predstavnik Nemačke za države Zapadnog Balkana Manuel Saracin izjavio je danas da je proširenje EU najmoćniji alat transformacije unije i da cilj Nemačke potpuno članstvo svih šest država Zapadnog Balkana.

Saracin je drugog dana panela Bledskog strateškog foruma koji okuplja lidere regiona i drugih evropskih zemalja izjavio da je Zapadni Balkan prelep region sa brilijantnim društvima i velikim ljudima. „Jasno je da on (Zapadni Balkan) pripada Evropskoj uniji i jasno je da je to put kojim treba da ide. Nemačka posvećenost evrointegracijama Zapadnog Balkana je tu“, izjavio je on. On je na panelu „Proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan: Staro osećanje novog