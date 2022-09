Otvoren međunarodni sajam "Vinska vizija Otvorenog Balkana"

Prvi međunarodni sajma vina "Vinska vizija Otvorenog Balkana" u okviru inicijative "Otvoreni Balkan" počeo je u Beogradu svečanim otvaranjem kojem su prisustvovali predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijeri Albanije i Severne Makedonije, Edi Rama i Dimitar Kovačevski.

Vrata Sajma otvorena i za građane i za preduzetnike Vrata sajma otvorena su i za građane, koji mogu da probaju najbolja vina. Sajam je i prilika da vina odu van granica regiona. Prema podacima Privredne komore Srbije, održano je 400 sastanaka proizvođača, distributera i firmi koje trguju vinom. Najavljeno je 100 kupaca vina iz 30 različitih država. Izveštaj Dragane Biberović Lideri Balkana u dobrom raspoloženju