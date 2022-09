Uhapšeni ekološki aktivisti u britanskom parlamentu

Londonska policija uhapsila je šest osoba u britanskom parlamentu nakon što su se aktivisti pokreta „Pobuna protiv istrebljenja“ (Extinction Rebellion) zalepili za stolicu predsedavajućeg.

Četiri osobe koje su se nalazile u sali u kojoj zaseda Donji dom britanskog parlamenta su odvojene od stolice i uhapšene, a na stolici nije načinjena šteta, saopšteno je iz policije. As a fraction of the country finish voting for our next PM & the UK suffers from a cost of living scandal, faith in politics is at an all time low. There is an urgent need to upgrade our political system to give ordinary people a say over the major crises we face today.