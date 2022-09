Ajla: Koristila Novakov recept, neće znati da izgovore ime

Ajla Tomljanović bila je veoma srećna posle pobede nad Serenom Vilijams sa 7:5, 6:7 (4-7), 6:1 u poslednjem meču u karijeri legendarne Amerikanke. „Odigrala sam prililno dobar meč.

Bila sam ekstremno nervozna pred početak jer nikada nisam igrala na Ešu, niti sam igrala protiv Serene. Znala sam da će biti teško s publikom. Zato sam bila srećna što sam se od prve lopte osećala komforno. Posle sam igrala po instinktu“, rekla je Ajla i dodala: „Tata mi je pre meča naglasio činjenicu da ovo jeste Serenin trenutak, ali je želeo da me učini svesnijom da je to i moj trenutak, šta meni može da znači – da se usredsredim na to. I da pokušam da uživam