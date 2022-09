Biće blokbaster Kirjos – Medvedev! Ispala bivša šampionka

Australijski teniser Nik Kirjos plasirao se u osminu finala US opena pobedom nad Džej-Džejom Volfom sa 6:4, 6:2, 6:3.

Kirjos je opravdao ulogu favorita bez većih problema. U prvom setu je ključna bila sredina seta – u petom gemu je Nik napravio brejk, u narednom gemu spasao brejk loptu, pa do kraja nije bilo problema. I u drugom setu je Kirjos napravio brejk, pa spasavao brejk lopte. Isto je bilo i u trećem, a Australijanac je ukupno spasao svih sedam brejk lopti sa kojima se suočavao i došao je do novog trijumfa. NICK KYRGIOS ADVANCES TO THE FOURTH ROUND OF THE #USOpen FOR THE