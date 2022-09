Partizan počinje prodaju paketa karata za Ligu konferencija, ovo su cene!

Prodaja paketa počeće 6. septembra od 10 časova putem Tiketlajna, saopštili su danas crno-beli.

Putem interneta ulaznice će se prodavati na sajtu www.ticketline.rs svakog dana od utorka 6. septembra do ponedeljka 12. septembra u 18 časova. U poslovnici Tiketlajna ulaznice mogu da se kupe u Tržnom centru Novi Merkator od 10 do 18 časova, osim nedelje. Na blagajnama u Humskoj ulaznice će se prodavati od 6. do 12. septembra od 10 do 18 časova. Prvu utakmicu na domaćem terenu Partizan će odigrati u četvrtak 15. septembra protiv Nice. Ostale utakmice na programu