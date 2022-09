Konačno znamo koji će glumci tumačiti Princa Vilijama i Kejt Midelton u seriji “Kruna”

Netflix je izabrao glumce koji će glumiti vojvodu i vojvotkinju od Kembridža u šestoj sezoni serije Kruna, popularnoj storiji koja prati britansku kraljevsku porodicu kroz decenije, ali sa posebnim osvrtom na kraljicu Elizabetu.

Serija je specifičična i po tome što menja glumice i glumce, zavisno od njihovog starosnog doba, međutim do sad nismo imali priliku da vidimo Vilijama i Kejt Midlton. Dva glumca, 16-godišnji Rufus Kampa i 21-godišnji Ed Mekveji, glumiće Villijama, dok će Meg Belami otelotvoriti će Kejt Midlton. Ova vest sa imenima glumaca dolazi uoči pete sezone serije koja bi trebala izaći u novembru.