Privatni avion Cesna srušio se kod obala Letonije: Dramatična putanja letelice zbog koje je i NATO podigao lovce

Privatni avion "Cesna" srušio se u nedelju uveče kod obala Letonije, saopštila je švedska spasilačka služba, nakon što je NATO podigao mlazne avione da prate njegov nepravilan kurs, prenosi Rojters.

Avion Cesna 551 austrijske registracije leteo je iz Hereza ​​na jugu Španije, odakle je poleteo u 12.56 GMT, bez određene destinacije, prema veb stranici FlightRadar24. Media reports indicate that OE-FGR was not reachable by air traffic control authorities for some time. Just a few moments ago, we stopped receiving signals from the aircraft. Final altitude received was 2100 ft at -8000fpm descent. https://t.co/iIVNoMNksW pic.twitter.com/EbRUhqCGLm — Flightradar24