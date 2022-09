Rafa pregazio starog rivala pa se požalio: Ne igram dobro kao u Australiji!

Španski teniser Rafael Nadal plasirao se u četvrto kolo US Opena nakon što je savladao veterana i starog znalca Rišara Gaskea lako rezultatom 3:0 po setovima, a on je iznosio 6:1, 6:0, 7:5, a najtrofejnijem igraču svih vremena, kada su Gren slemovi u pitanju, bilo je potrebno dva sata i petnaest minuta.

Simply sensational from @RafaelNadal 🔥 The 🇪🇸 defeats Gasquet 6-0 6-1 7-5 to reach the fourth round at the @usopen #USOpen pic.twitter.com/tJZG8sAmz7 — Davis Cup (@DavisCup) September 4, 2022 Ipak, Rafa nakon meča nije baš zadovoljan dosadašnjom igrom u Njujorku. „Ovde sam igrao malo lošije, bez sumnje. Međutim ovogodišnja priča i rezutlati na Slemovima su neverovatni i to mi pomaže. Sve pobede ti daju samopouzdanje, trenutak je u kom treba da napravim korak