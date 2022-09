Uragan sa atlantika donosi promenu i destabilizaciju kakvu niko nije očekivao! Posle 32 stepena tokom sedmice, za vikend sledi osetan pad temperature

Za razliku od istočne Evrope koja će biti pod uticajem visinskog ciklona i veoma hladne vazdušne mase, uz prave jesenje temperature, i zapadne Evrope, koja je pod uticajem ciklona, obilnih padavina i olujnih vetrova, ali i tople vazdušne mase, u Srbiji će narednih dana biti toplo, pravo letnje vreme. Sve do kraja ove sedmice, kada se očekuju neverovatne promene i drastičan pad temperature.

Meterolog Đorđe Đurić najavio je ponovo lepo i letnje vreme, i objasnio je šta će se desiti već krajem ove sedmice zbog čega će doći do promene u našoj zemlji. - U ponedeljak 5. septembra će biti umereno oblačno, ujutro ponegde sa maglom i niskom oblačnošću, dok se tokom dana očekuju sunčani periodi. Duvaće slab do umeren severni i severoistočni vetar. Minimalna jutarnja temperatura biće od 12 do 16°C, a maksimalna dnevna od 24 do 28°C, u Beogradu do 26°C - kaže