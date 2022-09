Medvedev: Biću tužan, buljiti u telefon i gledati serije

Ruski teniser Danil Medvedev razočaran je eliminacijom u četvrtom kolu US opena, turnira koji je prošle godine osvojio.

Bolji od njega bio je Nik Kirjos sa 7:6 (13-11), 3:6, 6:3, 6:2. „Nik je igrao dobro. Bilo je izjednačeno do trećeg seta, posle je on bio bolji. U trećem setu sam i fizički počeo da se osećam lošije, postajao sam umorniji, mislim da je to bio ključ. Šteta, malo sam prehlađen, a to mi se dešava svake godine tokom američke turneje barem jednom, jer klima uređaji rade kao ludi. Prošle godine mi se desilo u Sisninatiju. Kada sam u sobi, pokrivam se. Čak je i u