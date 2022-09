Kirjos srušio Medvedeva za četvrtfinale US opena

Nik Kirjos pobedio je prvog nosioca i branioca titule na US openu Danila Medvedeva sa 7:6 (13-11), 3:6, 6:3, 6:2 u četvrtom kolu US opena! To je četvrta Kirjosova pobeda u pet mečeva sa Medvedevom – do ove godine nije igrao ni osminu finala u Njujorku, a sada će se za polufinale boriti sa Karenom Hačanovom, koji je iznenadio dvostrukog polufinalistu i osvajača Montreala Pabla Karenja Bustu sa 4:6, 6:3, 6:1, 3:6, 6:3. U duelu Kirjosa i Medvedeva očekivali smo