Ceo svet se smeje nadalu: Frizura Španca na udaru navijača Novaka Đokovića (foto/video)

ŠPANSKI teniser Rafael Nadal trenutno se nalazi na Ju-Es openu gde će sutra odmeriti snage sa trenutno 26. teniserom na ATP listi koji igra pod zastavom Amerike - Francisom Tijafoeom.

FOTO: EPA U međuvremenu isplivala je slika "Bik sa Majorke", za koga se zna da već dugo kuburi sa problemom gubitka kose koja je bila njegov zaštitni znak. Najnovija fotografija samo je potvrda toga da popularni "Rafa" ima sve manje vlasi na temenu glave, ali Španac je iz nepoznatih razloga odlučio da napravi frizuru koja dodatno ističe to. 🥰😅 What's going on? This is not only a Bad Hair Day 😅 pic.twitter.com/NQTTbNFOb4 — Freda🕊 (@freda_toit) September 4, 2022 Ovaj