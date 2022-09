Zvanično: Siniša Mihajlović nije više trener Bolonje

Beta pre 1 sat

Srpski fudbalski trener Siniša Mihajlović nije više trener Bolonje, potvrdio je danas taj italijanski klub."Ova odluka je, nažalost, postala neizbežna, uprkos snažnoj emetivnoj vezi koja je stvorena sa klubom i celim gradom u ove emotivne i dramatične tri i po godine", saopštila je Bolonja.

Bolonja je ove sezone osvojila samo tri boda pošto je na pet utakmica u Seriji A upisala tri remija i dva poraza i jedan je od šest klubova bez pobede od početka sezone.

Bivši selektor Srbije je prvi put imenovan za trenera Bolonje 2008. godine, a u klub se vratio u januaru 2019. Njegova veza sa navijačima i igračima tog kluba postala je još jača nakon što mu je u julu te godine dijagnostifikovana leukemija.

Nakon tri kruga hemoterapije i transplantacije koštane srži, potpuno se oporavio, ali je morao da se vrati u bolnicu u junu ove godine pošto se bolest vratila.

Mihajlović je tokom boravka u bolnici bio u stalnom kontaktu sa svojim osobljem i timom.

Na klupi Bolonje, 53-godišnji Mihajlović je upisao 43 pobede, 34 remija i 53 poraza.

"Ovo je najteža odluka koju sam doneo otkako sam predsednik Bolonje. Tokom ovih godina imali smo divne i bolne trenutke sa Sinišom, što je učvrstilo naš odnos koji nije bio samo profesionalni već, pre svega, ljudski", rekao je predsednik kluba Džoi Saputo.

"Bolonja će uvek biti uz Sinišu do njegovog potpunog oporavka i do kraja karijere", dodao je on.

Siniša Mihajlović prvi je trener u Seriji A koji je smenjen u novoj sezoni.

(Beta, 09.06.2022)