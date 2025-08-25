BBC vesti na srpskom

Raspored svih utakmica na Evrobasketu 2025.

Evropsko prvestvo u košarci trajaće od 27. avgusta do 14. septembra. Grupna faza se igra u četiri zemlje, od nokaut faze do završnice utakmice će biti u Letoniji.

pre 1 sat
evrobasket, evropsko prvenstvo u košarci
Jakov Ponjavić/Getty

Evropsko prvenstvo u košarci biće odigrano u četiri zemlje, a ekipe su podeljene po grupama.

Takmičenje će početi 27. avgusta i trajaće do 14. septembra.

Od eliminacione faze do finala, sve utakmice biće odigrane u Letoniji.

Titulu prvaka brani Španija koja je na EP 2022. pobedila Francusku 88:76.

  • Grupa A: Srbija, Letonija, Češka, Turska, Estonija, Portugal
  • Grupa B: Litvanija, Crna Gora, Finska, Velika Britanija, Švedska, Nemačka
  • Grupa C: Španija, Grčka, Italija, Gruzija, Bosna i Hercegovina, Kipar
  • Grupa D: Francuska, Slovenija, Poljska, Izrael, Belgija, Island

Donosimo vam raspored svih mečeva grupne faze (i predviđeni raspored nokaut faze i završnice) - termini su po srednjeevropskom vremenu.

GRUPA A

Domaćin reprezentacija u Grupi A je Riga, glavni grad Letonije.

- Prvo kolo; sreda, 27. avgust -

  • Češka - Portugal (13:45)
  • Letonija - Turska (17:00)
  • Srbija - Estonija (20:15)

- Drugo kolo; petak, 29. avgust -

  • Turska - Češka (13:45)
  • Estonija - Letonija (17:00)
  • Srbija - Portugal (20:15)

- Treće kolo; subota, 30. avgust -

  • Češka - Estonija (13:45)
  • Letonija - Srbija (17:00)
  • Turska - Portugal (20:15)

- Četvrto kolo; ponedeljak, 1. septembar -

  • Estonija - Turska (13:45)
  • Portugal - Letonija (17:00)
  • Srbija - Češka (20:15)

- Peto kolo; sreda, 3. septembar -

  • Estonija - Portugal (13:45)
  • Češka - Letonija (17:00)
  • Turska - Srbija (20:15)

https://www.facebook.com/BBCNewsnasrpskom/videos/775992954959670

GRUPA B

Utakmice Grupe B biće odigrane u Tampereu, u Finskoj.

- Prvo kolo; sreda, 27. avgust -

  • Velika Britanija - Litvanija (12:30)
  • Crna Gora - Nemačka (15:30)
  • Švedska - Finska (19:30)

- Drugo kolo; petak, 29. avgust -

  • Nemačka - Švedska (12:30)
  • Litvanija - Crna Gora (15:30)
  • Finska - Velika Britanija (19:30)

- Treće kolo; subota, 30. avgust -

  • Litvanija - Nemačka (12:30)
  • Velika Britanija - Švedska (15:30)
  • Crna Gora - Finska (19:30)

- Četvrto kolo; ponedeljak, 1. septembar -

  • Švedska - Crna Gora (12:30)
  • Nemačka - Velika Britanija (15:30)
  • Finska - Litvanija (19:30)

- Peto kolo; sreda, 3. septembar -

  • Crna Gora - Velika Britanija (12:30)
  • Litvanija - Švedska (15:30)
  • Finska - Nemačka (19:30)

GRUPA C

Utakmica Grupe C biće u Limasolu, na Kipru.

- Prvo kolo; četvrtak, 28. avgust -

  • Gruzija - Španija (14:00)
  • BiH - Kipar (17:15)
  • Grčka - Italija (20:30)

- Drugo kolo; subota, 30. avgust -

  • Italija - Gruzija (14:00)
  • Kipar - Grčka (17:15)
  • Španija - BiH (20:30)

- Treće kolo; nedelja, 31. avgust -

  • Gruzija - Grčka (14:00)
  • Španija - Kipar (17:15)
  • BiH - Italija (20:30)

- Četvrto kolo; utorak, 2. septembar -

  • Grčka - BiH (14:00)
  • Kipar - Gruzija (17:15)
  • Italija - Španija (20:30)

- Peto kolo; četvrtak, 4. septembar -

  • BiH - Gruzija (14:00)
  • Italija - Kipar (17:15)
  • Španija - Grčka (20:30)

GRUPA D

Mečevi Grupe D igraće se u poljskim Katovicama.

- Prvo kolo; četvrtak, 28. avgust -

  • Izrael - Island (14:00)
  • Belgija - Francuska (17:00)
  • Slovenija - Poljska (20:30)

- Drugo kolo; subota, 30. avgust -

  • Island - Belgija (14:00)
  • Francuska - Slovenija (17:00)
  • Poljska - Izrael (20:30)

- Treće kolo; nedelja, 31. avgust -

  • Slovenija - Belgija (14:00)
  • Izrael - Francuska (17:00)
  • Poljska - Island (20:30)

- Četvrto kolo; utorak, 2. septembar -

  • Belgija - Izrael (14:00)
  • Island - Slovenija (17:00)
  • Francuska - Poljska (20:30)

- Peto kolo; četvrtak, 4. septembar -

  • Francuska - Island (14:00)
  • Izrael - Slovenija (17:00)
  • Poljska - Belgija (20:30)

NOKAUT FAZA

Od eliminacione faze do završnice, sve utakmice će biti odigrane u Rigi, u Letoniji.

Nokaut faza počinje u subotu, 6. septembra, kada se igraju prve četiri utakmice osmine finala, a satnica će naknadno biti određena.

Dan kasnije, biće odigrana preostala četiri meča osmine finala.

Termini četvrtfinalnih utakmica su 9. i 10. septembra, a polufinalni dueli zakazani su za 12. septembar.

Utakmica za treće mesto igra se 14. septembra od 16 sati, a finale je u 20 sati.

BBC News

