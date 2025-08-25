Velika Britanija obelodanila konačan spisak za Evrobasket

B92
Velika Britanija obelodanila konačan spisak za Evrobasket

Selektor košarkaške reprezentacije Velike Britanije Mark Stutel saopštio je konačan spisak igrača za predstojeće Evropsko prvenstvo, koje će biti održano od 27. avgusta do 14. septembra.

Britanski košarkaši su uoči EP odigrali pet pripremnih mečeva, a zabeležili su samo jednu pobedu uz četiri poraza. Na spisku se nalaze: Amin Adamu, Džoš Vord-Hibert, Gabrijel Olaseni, Tarik Filip, Akvasi Jeboa, Džubril Belo, Majls Heson, Karl Vitl, Dželani Votson-Gejl, Luk Nelson, Danijel Ejkin i Patrik Vilan. Velika Britanija će na EP igrati u grupi B u Tampereu sa selekcijama Nemačke, Litvanije, Finske, Crne Gore i Švedske.
