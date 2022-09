Tijafo eliminisao Nadala u osmini finala US Opena

Američki teniser Frensis Tijafo plasirao se večeras u četvrtfinale Otvorenog prvenstva SAD u Njujorku, pošto je pobedio Španca Rafaela Nadala sa 6:4, 4:6, 6:4, 6:3.

Meč Tijafoa i Nadala, 26. i trećeg tenisera sveta, trajao je tri i po sata. Ovaj 24-godišnji Amerikanac izborio je svoje drugo grend slem četvrtfinale u karijeri, prvo na US Openu. Postao je i prvi Amerikanac koji je stigao do četvrtfinala u Njujorku od Džona Iznera 2018. godine i najmladji kojem je to pošlo za rukom od Endija Rodika 2006. godine. On je, takodje, prekinuo Nadalov niz od 22 pobede na grend slem turnirima i zaustavio ga na putu ka njegovoj 23. tituli