Senzacija na US openu: Domaći takmičar izbacio Rafaela Nadala! (video)

Veliko iznenađenje! Amerikanac, Frensis Tijafo, savladao je Rafaela Nadala u osmini finala US Opena rezultatom 3:1 – 6:4; 4:6; 6:4; 6:3 i tako mu naneo prvi poraz na Grend Slem turnirima ove sezone.

Od početka meča se videlo da mladi Amerikanac može da bude ozbiljna prepreka za Španca koji je u karijeri 22 puta osvajao Grend Slem naslove. Prvi set protekao je u egalu sve do rezultata 3:3 i servisa Nadala, kada je Tijafo uspeo da iskoristi pad u igri Španca i dođe do brejka koji mu je na kraju osigurao i set. FRANCES. TIAFOE. The 🇺🇸 takes the first set, 6-4, over Rafa Nadal. pic.twitter.com/ApqT8ULkkR — US Open Tennis (@usopen) September 5, 2022 Slična