Stiže nevreme! Čeka nas totalni preokret, jaki pljuskovi i grmljavina! Evo šta nas očekuje u narednom periodu

U četvrtak uveče i u petak očekuje se destabilizacija vremenae i povećana oblačnost, a očekuju se zatim i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, ali će ostati toplo vreme uz temperature od oko 25 stepeni.

Prema najavi meteorologa Đorđa Đurića jutra će biti svežija, u dolinama i kotlinama sa maglom. Maksimalna temperatura biće u sredu od 26 do 30°C, u Beogradu do 28°C, a u četvrtak od 28 do 32°C, u Beogradu oko 30°C. Tokom sledećeg vikenda biće osetno hladnije. Očekuje se promenljivo oblačno, u subotu ponegde sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, dok se u nedelju očekuje uglavnom suvo. Maksimalna temperatura biće od 22 do 28°C, u Beogradu do 23-24°C. Prema trenutnim