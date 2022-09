Turski predsednik Erdogan: Neću spominjati imena, ali neke zapadne zemlje provociraju Rusiju! Greše oni koji ih potcenjuju

Turski predsednik Erdogan upozorio je u Beogradu da Rusiju ne treba potcenjivati i ocenio da je energetska kriza u Evropi rezultat zapadnih provokacija protiv Rusije, koje ne mogu da donesu rezultate.

Na pitanje kako da reši ovu situaciju, on je rekao da je Turska uvek vodila uravnoteženu politiku prema Rusiji i Ukrajini i da će to činiti i dalje. „Mogu vrlo jasno da kažem da mi se stav Zapada, bez imenovanja imena, ne čini korektnim, jer je to politika zasnovana na provokacijama“, rekao je turski predsednik Redžep Tajip Erdogan posle sastanka sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu. „Sve dok budete pokušavali da vodite takav rat provokacija,