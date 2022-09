Nije džabe dvostruki MVP Kalinić: Nikola Jokić je mađioničar sa loptom!

KOŠARKAŠI Srbije slavili su u četvrtom duelu "D" grupe. "Orlovima" ostaje meč protiv Poljske pre početka druge faze Evrobasketa.

FOTO: Tanjug/AP Nikola Kalinić nakon meča govorio je Nikoli Jokiću za koga je imao samo reči hvale. Jokić je imao dabl-dabl učinak, postigao je 29 poena uz 11 skokova i pet asistencija. - Nije to iznenađenje. Nije džabe dvostruki MVP NBA lige. Stvarno je mađioničar sa loptom. Sve izgleda lako kada on to radi. Mi ostali izgledamo mnogo bolje sa njim na terenu, počeo je Kalinić. Bila je ovo četvrta pobeda Srbije. - Ne zadovoljavamo se, pripremamo se za Berlin.