Kredit vam je upravo poskupeo zbog ove odluke Evropske centralne banke

Evropska centralna banka danas je povećala tri ključne kamatne stope za 0,75 odsto, što predstavlja najveće povećanje u istoriji.

Ovo povećanje uticaće i na građane Srbije, i to one koji su podigli kredite u evrima. „Ovo povećavanje kamatnih stopa dovešće do korekcije euribora, koji je u Srbiji vezan za kredite u evrima. Ko se zadužio na taj način, a uz to rate kredita otplaćuje sa promenljivom kamatnom stopom, osetiće ovo povećanje“, kaže za Nova.rs profesor Ekonomskog fakulteta Ljubodrag Savić. On objašnjava da skuplje rate kredita neće imati oni korisnici koji su podigli kredit sa fiksnom