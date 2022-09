Vučić na otvaranju fabrike delova za Mercedes: Druga plata u kući mnogo će značiti Braničevskom okrugu

Predsednik Aleksandar Vučić rekao je u Požarevcu, gde je kompanija "Maderson Grup" otvorila novi pogon, treću fabriku u Srbiji, da će za novozaposlene to biti druga plata u kući i da će to mnogo značiti Braničevskom okrugu i celoj zemlji.

Tokom obilaska pogona nove fabrike rekao novinarima da kompanija "PKC Wiring Systems doo", koja je dao internacionalne "Maderson grupe", zapošljava 3.826 ljudi u Smederevu, u Čupriji 286, a da će u Požarevcu u novoj fabrici zaposliti više od 1.000 ljudi, iako su se obavezali da će to biti preko 900. Istiće da će to biti druga plata u kući i da će to mnogo značiti Braničevskom okrugu i celoj Srbiji. Vučić je rekao da se ispunjava ranije dato obećanje da će biti