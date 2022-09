Bojan Bogdanović je govorio za novinare nakon meča sa Ukrajinom, a već prvo pitanje bilo je vezano za njegovo promašeno slobodno bacanje, na konstataciju da je namerno promašio, on kaže da je hteo da pogodi, ali je lopta "izašla vani". Reprezentacija Hrvatske je pobedom od osam poena razlike mogla do drugog mesta... Evo kako je to izgledalo, pa procenite sami…