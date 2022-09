Odlazak Elizabete II: Šta nasleđuje kralj i koju titulu je dobila Kamila

Građani Velike Britanije, ali i širom sveta, opraštaju se od kraljice Elizabete koja je juče preminula u Škotskoj u 96. godini.

U London danas iz Škotske stiže njen sin Čarls koji je juče postao kralj Čarls III. Sva najnovija dešavanja iz Velike Britanije pratite u našem blogu uživo na Nova.rs. All flags at NATO Headquarters at half-mast after the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II pic.twitter.com/BtBzgdnqDb Kraljevski dopisnik BBC Nikolas Vičel izjavio je da Megan Markl nije otputovala u Balmoral sa svojim suprugom, princom Harijem, zbog straha da je drugi članovi kraljevske