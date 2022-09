Dejan Stanković preuzima Inter ako Inzagi dobije otkaz?

Bivši šef stručnog štaba Crvene zvezde Dejan Stanković jedan je od kandidata da preuzme Inter ako trener milanskog kluba Simone Inzagi dobije otkaz, prenosi "Tutosport".

Inter je u prvih pet kola Serije A ostvario tri pobede i zabeležio dva poraza, a „nero-azuri“ se trenutno nalaze na osmom mestu na tabeli sa devet bodova. Milanski klub je startovao porazom u Ligi šampiona od ekipe Bajerna (0:2). Italijanski mediji navode da su čelnici Intera održali hitan sastanak sa Inzagijem, koji je dobio ultimatum. Milanski klub mora da pobedi u naredne tri utakmice protiv Lacija, Udinezea i Viktorije Plzenj. The next 3 games will be decisive