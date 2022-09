Lajčak nakon sastanka: Nastavićemo razgovore narednih dana

Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak objavio je posle večerašnjeg razgovora sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem da će se narednih dana nastaviti pregovori.

Danas sam, zajedno sa izaslanicima Nemačke i Francuske Jensom Pletnerom i Emanuelom Bonom, imao važne i opširne razgovore sa Kurtijem u Prištini i Vučićem u Beogradu kako bismo ispitali opcije za napredak u dijalogu i taj proces će se nastaviti narednih dana, napisao je Lajčak na svom Tviter nalogu. Today, together with the senior foreign policy advisors of French President and the German Chancellor, I had important in-depth discussions with PM @albinkurti and