Vaterpolistkinje Španije šampionke Evrope

Vetrpolistkinje Španije osvojile su večeras šampionsku titulu na Evropskom prvenstvu u Splitu, pošto su u finalu pobedile Grčku sa 9:6 (3:0, 1:3, 1:0, 4:3).

Reprezentacija Španije je odbranila titulu kontinentalnog prvaka, pošto su do zlata stigle i na prethodnom Evropskom prvenstvu 2020. godine u Budimpešti. Španiju su do pobede predvodile Ani Espar, Maisa Garsija i Elena Ruis sa po dva gola, do su po jedan gol postigle Beatris Ortis, Nona Peres i Paula Leiton. Najefikasnija kod Grčke bila je Jana Hidrioti sa dva gola, a po jednom su se u listu strelaca upisale Eleftherija Plevitru, Margarita Plevitru, Elani Ksenaki i