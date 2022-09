Nastradali mašinovođa bio pred penzijom: Najnoviji detalji sudara vozova u Hrvatskoj migranti se krili u teretnoj kompoziciji?

Vlada Hrvatske saopštila je da su u sudaru vozova kod Okučana nastradale tri osobe dok je 11 povređeno.

Hrvatski mediji navode da su nastradala dvojica radnika Hrvatskih železnica. Jedan od njih je mašinovođa koji je uskoro trebalo da ode u penziju. Mediji nezvanično prenose da su u teretnom vozu bili migranti. Očevici navode da je na mestu nesreće strašan prizor. #CROATIA RAIL CATASTROPHY near NOVSKA - PAX train went thru red light with 100 km/h speed hitting cargo train which was standing in the station. Number of victims is rising. 5 government ministers onsite