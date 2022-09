Vučević: Hoće da Srbe sateraju u ćošak, rade da na KiM nema mesta za Srbe i sve se predstavlja kao legalne i legitimne akcije

Aktuelni gradonačelnik Novog Sada i potpredsednik SNS Miloš Vučević gostovao je u emisiji “Vikend jutro”, na televiziji Hepi, gde je govorio o završenoj sednici predsednika Vučića i Saveta za nacionalnu bezbednost i situaciji na Kosovu i Metohiji.

-Savet za nacionalnu bezbednost se bavio svim ključnim aspektima državne bezbednosti. Nacionalna bezbednost jeste da li imate snabdevanje osnovnim prehrambenim namirnicama, da li neko pravi veštačku krizu u pogledu namirnica, a tema koja je svakako dominirala je dešavanje na KiM. Hoće da seteraju Srbe u ćošak i rade svi u kontekstu da tamo nema mesta za Srbe, iako neće to da kažu, već da su sve to legitimne i legalne akcije. Ali, to nije u duhu Briselskog