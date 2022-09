Berbok u iznenadnoj poseti Kijevu, Rusi na korak od gubitka ključnog grada

Danas je 199. dan rata u Ukrajini. Sva najnovija dešavanja možete pratiti u našem blogu uživo na portalu Nova.rs. Šefica nemačke diplomatije Analena Berbok stigla je jutros u nenajavljenu posetu Kijevu. Berbok je saopštila da njeno prisustvo u Kijevu ima za cilj da pokaže da ćemo "nastaviti da pomažemo Ukrajinu koliko god bude potrebno isporukom oružja, kao i humanitarnom i finansijskom podrškom". ⚡️ German Foreign Minister Annalena Baerbock arrived in Kyiv on an