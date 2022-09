Princ Vilijam se oprostio od Elizabete Druge: Svet je izgubio lidera, a ja baku

Kraljica Elizabeta Druga preminula je u četvrtak u 97. godini života u zamku Balmoral u Škotskoj, a sada se od nje oprostio novi princ od Velsa.

U kratkoj izjavi objavljenoj na Instagramu princ Vilijam naveo je da, iako je svet izgubio lidera, „ja sam, međutim, izgubio baku“. „Znao sam da će ovaj dan doći“, napisao je on govoreći o kraljičinoj smrti, panastavio rečima: "Ali će proći neko vreme pre nego što će se stvarnost života bez bake zaista osetiti stvarnom. Odaću počast njenoj uspomeni tako što ću podržavati svog oca, kralja, na svaki način", zaključio je. A post shared by The Prince and Princess of