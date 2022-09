Prvo javno pojavljivanje Vilijama, Kejt, Harija i Megan od kraljičine smrti

Princ Vilijam, princeza Kejt i vojvoda i vojvotkinja od Saseksa stigli su u Vindzor na prvom javnom pojavljivanju od kraljičine smrti, prenosi Sky news.

Novi princ i princeza od Velsa, kao i vojvoda i vojvotkinja od Saseksa, stigli su u Vindzor da pozdrave okupljene ljude ispred zamka Vindzor. Svi su odvojili vreme da odaju počast i pogledaju cveće koje je bilo ostavljeno ispred zamka dok su okupljeni aplaudirali. Prince William and Princess Kate, the new Prince and Princess of Wales, and the Duke and Duchess of Sussex have arrived at Windsor to greet crowds of well-wishers outside Windsor Castle. Latest: