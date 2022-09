Nestvarno finale Ju-Es opena: Alkaraz i Rud za pehar u NJujorku i zvanje novog teniskog kralja

KAKVO finale Ju-Es opena očejukuje ljubitelje tenisa! Meč za titulu šampionaOtvorenog prvenstva SAD odlučiće istovremeno i nnovog teniskog broja jedan. Posle Kaspera Ruda, u finale89 se plasirao i KArlos Alkaraz koji je u pet setova savladao domaćeg tenisera Frensisa Tijafoa - 6:7(6), 6:3, 6:1, 6:7, 6:3.

Foto: AP Meč je trajao četiri sata i 20 minuta. Alkaraz je ovim trijumfom postao prvi tinejdžer posle 2005.u finalu grend slema a u nedeljnom finalu imaće priliku da postane i prvi tinejdžer na čelu ATP liste - trenutni rekorder je Lejton Hjit sa 20 godina. The first of many for 19-year-old Carlos Alcaraz. pic.twitter.com/2mX3aIPiBz — US Open Tennis (@usopen) September 10, 2022 Tamo ga čeka KAsper Rud koji je u prvom polufinalu "pregazio" KArena Hačanova i stekao