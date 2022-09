Iga Švjontek osvojila US Open

Najbolja teniserka sveta Iga Švjontek osvojila je prvi put u karijeri US open.

Švjontek je u finalu grend slema u Njujorku savladala Ons Žaber iz Tunisa. Bilo je 2:0 u setovima (6:2, 7:6). Meč je trajao sat i 50 minuta, a Poljakinja je tako došla do trećeg gren slem trofeja u karijeri, pošto je prethodno osvojila dva Rolan Garosa - 2020. i ove godine. Queen of Queens. @iga_swiatek is the #USOpen champion! 🏆 pic.twitter.com/SLgI8rOsW1 — US Open Tennis (@usopen) September 10, 2022 Švjontek je dobila poslednjih 20 setova u finalima koje je