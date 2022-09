Devojka za finala - Iga Švjontek

Poljska teniserka Iga Švjontek šampionka je ovogodišnjeg US opena.

Najbolja igračica sveta u finalu je savladala Ons Žaber iz Tunisa i tako stigla do trećeg grend slem titule. Švjontek je pre US opena slavila na Rolan Garosu 2020. i ove godine. Zanimljivo, Poljakinja nije izgubila ni set u finalima grend slema. Samo je još Lindzi Devenport stigla do tri grend slem titule bez izgubljenog seta. Svjontek je stigla do tri grend slem titule u 21. godini, godinu dana manje za takav podvig bilo je potrebno Ruskinji Mariji Šarapovoj. Ono