Karlos Alkaraz osvojio US Open: Španac postao najmlađi teniser na čelu ATP liste

Španski teniser Karlos Alkaraz (19) osvojio je rano jutros US open, pobedivši u finalu Norvežanina Kaspera Ruda sa 3:1 (6:4, 2:6, 7:6(1), 6:3).

Do svoje prve Grend slem titule Alkaras je doša za tri časa i 20 minuta, a Španac je ušao u istoriju tako što je postao prvi tinejdžer koji je postao svetski broj jedan. CARLOS ALCARAZ IS THE US OPEN CHAMPION pic.twitter.com/hogFduedq0 — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2022 Na novoj ATP listi, Alkaras je prvi, Rud je drugi na svetu. Alkaraz ima 6.740 poena, sledi Rud sa 5.850, Rafael Nadal sa 5.810, Danil Medvedev je pao sa prvog na četvrto mesto sa 5.065