Kako ubrzati put Zapadnog Balkana ka EU? Kolaković i Cvjetićanin o ključnim porukama sa samita Brdo-Brioni

Dr Aleksandra Kolaković, naučni saradnik u Institutu za političke studije i predsednik Foruma za strateške studije dr Neven Cvjetićanin govorili su u emisiji "Usijanje" na Kurir televiziji o ključnim porukama sa samita Brdo-Brioni.

Lideri država Zapadnog Balkana danas su učestvovali na samitu Brdo - Brioni koji se održava na Brdu kod Kranja u Sloveniji s ciljem da se razmori na koji načini države ovog regiona mogu da ubrzaju put ka Evropskoj uniji. Kolaković kaže da se ovaj samit mora posmatrati u geostrateškom kontekstu. - Ovaj samit moramo posmatrati u širem kontekstu, a to je geostrateški kontekst. To je povezano upravo sa ove dve tačke koje su bile tačke razmomilaženja, BiH i KiM. To su